افتكرتها شيكولاتة.. تسمم طفلة تناولت قطعة حشيش فى مدينة بدر

أصيبت طفلة بحالة تسمم إثر تناولها قطعة من مخدر الحشيش سقطت من والدها بمدينة بدر في محافظة القاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.

وتبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بوصول طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف، مصابة بحالة تسمم جراء تناولها لمادة غير معلومة، وتم تقديم العلاج اللازم لها.

وبسؤال والدة الطفلة أفادت أمام رجال المباحث بأن والد الطفلة كان يتعاطى مخدر الحشيش داخل الشقة، وسقطت منه قطعة من المخدر، فعثرت عليها الطفلة وظنت أنها قطعة حلوى فتناولتها، وأصيبت بحالة التسمم.

وتم ضبط والد الطفلة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بسبب تعاطيه لـ المواد المخدرة، وتعريض حياة ابنته للخطر، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

وتم تقديم العلاج اللازم لـ الطفلة المصابة، ووضعها تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وجارِ عرض المتهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.