فيسبوك وإنستجرام وThreads يعودون للعمل بعد انقطاع دام ساعتين

تقول Meta إنها قامت بحل مشكلة كانت تمنع الأشخاص من الوصول إلى خدمات مثل Facebook وInstagram وThreads.

يبدو أن المشكلة بدأت في حوالي الساعة 5 مساء، مع ارتفاع تقارير انقطاع الخدمة (وWhatsApp) على Down Detector في ذلك الوقت.

قام Facebook بإعادة تشغيل العديد من أعضاء فريق Engadget إلى شاشة تسجيل الدخول الخاصة بالموقع وتركهم غير قادرين على تسجيل الدخول مرة أخرى لبضع ساعات.

لم يتم تحميل الخلاصات على الخدمات الأخرى للعديد من المستخدمين. ومع ذلك، فإن خدمة WhatsApp الرئيسية الأخرى كانت تعمل لصالح البعض.

وكتب المتحدث باسم فيسبوك، آندي ستون، على موقع X: "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج".