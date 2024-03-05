إنشاء جامعة عين شمس الأهلية في العاصمة الإدارية الجديدة

استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تصميم إنشاء جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد من جامعة إسكس برئاسة الدكتورة فانيسا بوتر، نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والوفد المُرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة.

إقامة جامعة عين شمس الأهلية برؤية غير تقليدية

وأوضح وزير التعليم العالي أن جامعة عين شمس الأهلية ستكون نموذج فريد للتعليم العالي في مصر، والتي ستُقام وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن جامعة عين شمس الأهلية تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومُتطلبات سوق العمل، من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة على مساحة 190 فدانًا تعمل جنبًا إلي جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المُحفزة للشباب المُبتكر، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وفقًا لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

وأعرب الوفد عن تطلعه لزيارة عدد من الجامعات المصرية، منها: جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة العلمين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى زيارة عدد من أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.