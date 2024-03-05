الأسهم الأوروبية تتراجع والأسواق تترقب بيانات من منطقة اليورو وأميركا

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات، هبط سهم ساندوز في الأسهم الأوروبية بنسبة 3% بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

أسواق الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

وصعد سهم تاليس الفرنسية في الأسهم الأوروبية بنسبة 5.4% بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم نشر قراءات لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لشهر فبراير/شباط، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر يناير/كانون الثاني والتي يترقبها المستثمرون بحثا عن مؤشرات لمسار دورة أسعار الفائدة.