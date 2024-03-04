الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 مارس، على ارتفاع بنسبة 0.18%، عند مستوى 2468.90 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2593 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 6.35 نقاط ليبلغ مستوى 7432.51 نقطة بنسبة انخفاض 0.09%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205.9 ملايين سهم عبر 12954 صفقة نقدية بقيمة 46.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 10.91 نقاط ليبلغ 6079.09 نقطة بنسبة انخفاض 0.18 % من خلال تداول 104.3 ملايين سهم عبر 5936 صفقة نقدية بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 5.44 نقاط ليبلغ مستوى 8150.26 نقطة بنسبة انخفاض 0.07 % من خلال تداول 101.6 مليون سهم عبر 7018 صفقة بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 30.71 نقطة ليبلغ 5932.56 نقطة بنسبة انخفاض 0.51 % من خلال تداول 75.3 مليون سهم عبر 4023 صفقة نقدية بقيمة 10.9 ملايين دينار كويتي.