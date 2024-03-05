ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبيه اليوم الثلاثاء

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-3-2024، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت بنسبة 1.1 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات، هبط سهم ساندوز ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

وصعد سهم تاليس الفرنسية بنسبة 5.4 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم نشر قراءات لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لشهر فبراير، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر يناير والتي يترقبها المستثمرون بحثا عن مؤشرات لمسار دورة أسعار الفائدة.