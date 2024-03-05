الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بيان هام للجنة العليا لانتخابات الأطباء البيطريين

نقابة البيطريين
نقابة البيطريين

ناشدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي والنقيب العام للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجي سلام، كافة الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة الإيجابية والفعالة فى انتخابات التجديد النصفي غداً الأربعاء، الموافق 6 مارس 2024  فى جميع المحافظات. 

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 روح المنافسة الشريفة 

وتمنى سلام، أن تسود روح المودة والحفاظ على روح المنافسة الشريفة بين جميع المرشحين حتى تنتهى العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، لافتا إلى أنه بناء عليه اتخذت اللجنة قرارها بحظر الآتى: 

1-  تمنع الدعاية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بأى صورة من الصور. 

2- عدم استخدام التليفون المحمول للتصوير داخل لجان التصويت. 

3- عدم إقامة أية ندوات أو معارض أو أى أعمال تجارية بجوار المقارات الانتخابية

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