غداً.. عطلة رسمية بمقر النقابة العامة للصيادلة بسبب انتخابات البيطريين

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، أنه بناء على قرار اتحاد نقابات المهن الطبية، تقرر غداً الأربعاء 6 مارس عطلة رسمية بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، لانشغال المبنى باجراء انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق ٧مارس.

وكان قد صرح الدكتور ناجى سلام رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الأطباء البيطريين، بانطلاق انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية ما عدا نقابات (قاهرة -الجيزة - قنا ) غدا الأربعاء الموافق ٦ مارس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.