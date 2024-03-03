المركز العلمي لنقابة البيطريين يحصل على الأيزو 1001

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام عن حصول المركز العلمى للأطباء البيطريين على المواصفة الدولية ISO21001/2018 ، واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم للمركز العلمى بالازبكية، مشيراً إلى أنها مواصفة دولية صممت للمؤسسات التعليمية والتدريب.

أكد على أهمية الحصول على الايزو ١٠٠١ كشهادة دولية تعني ان الطبيب البيطري يحصل علي خدمة تدريب ودورات متميزة ومعتمدة دوليا.

استقبل النقيب العام وفد المجلس الوطني للتدريب والتعليم لاعتماد المركز العلمي وفقا للمواصفة ISO بحضور أ.د. نبيلة البطراوي أمين عام النقابة و د. محمود عفيفي رئيس المركز العلمي، حيث منح الوفد الشهادة للمركز العلمي.

هنأ النقيب العام الأطباء البيطريين علي اعتماد المركز العلمي، مؤكدا على التطوير الدائم للمركز والتوسع فى الدورات التدريبية والخدمات التى يقدمها للأطباء البيطريين لمواكبة كل جديد فى مجال التدريب وتنمية مهارات الزملاء، والتدريب على كل ما يتطلبه سوق العمل.