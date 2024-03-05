نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ينتظر الجماهير مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر على ملعب "الأول بارك" في السعودية، للمرة الأولى في تاريخ البطولة المحلية، ويبحث الرواد عن معاد المباراة والقنوات الناقلة.

واستهل النادي الأهلي مشواره في كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، قبل أن يفوز في دور الـ 16 على الداخلية 2-0، ثم فاز في ربع النهائي على المصري 2-1، وفي نصف النهائي تغلب على إنبي 3-0.

أما الزمالك فاستهل مشواره في كأس مصر بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، ثم فاز في دور الـ 16 على فاركو بنتيجة 3-1، قبل أن يهزم المقاولون العرب 6-1 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، نجح الزمالك في تخطي بيراميدز بالفوز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان اللقاء قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو لإدارة نهائي كأس مصر في السعودية بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وتنقل قنوات : " Mbc masr، On time sports، ssc" مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.