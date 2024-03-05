الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأهل 3 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي الحديث

تأهلت ثلاث  لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

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الخماسي الحديث يعلن قائمة الدول المشاركة في بطولة التحدي


و تأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الاولى  بالتصفيات برصيد 1074
نقطة ، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع  بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068  نقطة ، وتصدرت  ماريا چنيدتشيك المجموعة برصيد 1080 نقطة.
كما تأهلت سلمى عبد المقصود  للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع  بالمجموعة الثالثة  بالتصفيات برصيد 1070 نقطة  ، وتصدرت السويدية مارلينا چاوايد برصيد 1077 نقطة .
و حسب نظام البطولة تأهلت أول 12 لاعبة من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 7 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 9  مارس الجاري.
وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 6 لاعبين هم :  أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.
وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024  ، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022  مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .
يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. 
وتكمن أهمية البطولة  في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط  لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

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