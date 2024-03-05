تأهل 3 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي

تأهلت ثلاث لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.



و تأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 1074

نقطة ، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة ، وتصدرت ماريا چنيدتشيك المجموعة برصيد 1080 نقطة.

كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة ، وتصدرت السويدية مارلينا چاوايد برصيد 1077 نقطة .

و حسب نظام البطولة تأهلت أول 12 لاعبة من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 7 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 9 مارس الجاري.

وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 6 لاعبين هم : أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.