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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

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قمة نهائي الكأس .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وسافرت بعثة الأهلي منذ قليل للمملكة العربية السعودية، وذلك للدخول فب معسكر مغلق لمواجهة الزمالك.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير محمود الزنفلي مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وعمر كمال عبدالواحد وكريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي وأنتوني

وشهدت القائمة خروج محمد الشناوي، حارس المرمى الأساسي، وذلك بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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