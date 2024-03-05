رمضان 2024.. أحمد فتحي بلوك مختلف من أجل دوره فى "جودر"

حرص الفنان أحمد فتحي على الترويج مسلسل “جودر” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

حيث نشر أحمد فحي بوستر كشف خلاله عن النيولوك الذى سيظهر به في أحداث المسلسل.

أحمد فتحي

شخصية أحمد فتحي فى جودر

حيث يجسد الفنان أحمد فتحي شخصية "السياف" في أحداث حيث يواصل فريق عمل المسلسل التصوير بكثافة بالغة للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، والتفرغ لأعمال المونتاج والمسكاج ليصبح العمل جاهزًا للعرض في موسم رمضان.

وطرحت المتحدة برومو تشويقي لمسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2024.

وظهر خلال البرومو ياسر جلال وهو يخوض عالم السحر والفانتازيا الذي يعود بنا الى حكايات ألف ليلة وليلة.

شخصية ياسر جلال

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

أبطال جودر

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

من ناحية أخري، طرح مؤخرًا فيلم «التجربة المكسيكية» بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن، بالسينمات.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وإنتاج الاء لاشين.

التجربة المكسيكية

وكان انطلق، تصوير فيلم "التجربة المكسيكية"، بعد تأجيل 3 سنوات، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.



وأوضح المؤلف محمود حمدان فى تصريحات صحفية، أن الفيلم سيتم تصويره بمصر إلى جانب بعض المشاهد الخارجية فى المكسيك، موضحا أنه تم تغير كبير بالسيناريو.