عاجل
نائب وزير الخارجية: مصر تتحرك في 3 اتجاهات لمساندة أهل غزة
الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مستند .. وادي دجلة يستفسر من الجبلاية عن آلية الصعود للممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة

أرسل نادي وادي دجلة الذي يلعب بدوري المحترفين، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر خلاله عن آلية حسم الصاعدين للدوري الممتاز وكذلك الهابطين للدرجة الأدنى، وذلك في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

إقرأ أيضًا..

txt

إنبي 2005 يفوز على وادي دجلة 3/0 في افتتاح كأس الشباب

ورغم إرسال اتحاد الكرة اللائحة للأندية، إلا أن هذا البند غير واضح، وطلب وادي دجلة توضيحه، لا سيما وأن البند يشير في حسم المتأهل أو الهابط في حالة تساوي النقاط إلى المواجهات المباشرة، لكنه لم يوضح مواجهات مباشرة في المرحلة الثانية فقط من الدوري أم في المرحلتين الأولى والثانية.

وتسود حالة غضب شديد بين أندية المحترفين بسبب عدم وضوح هذا البند، ورغم إرسال مخاطبات رسمية للتوضيح إلا أن اتحاد الكرة لم يرد ويوضح الأمر رسميا حتى الأن، على الرغم من اقتراب المنافسات من نهايتها.

 

مواد متعلقة

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

الحكومة تتلقى 1.46 مليون شكوى بزيادة 15% عن عام 2022

محكمة قطرية تحكم على وزير سابق بالسجن 20 عامًا وغرامة فلكية.. القصة الكاملة

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

العوضي وياسمين.. انفصلا فى يوم ميلادها وصدما جمهورهما

حب نشأ فى اللوكيشن وزواج بدون زفاف.. قصة حب العوضي وياسمين بعد الانفصال

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت
الجريدة الورقية