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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2005 يفوز على وادي دجلة 3/0 في افتتاح كأس الشباب

إنبي 2005
إنبي 2005

حقق فريق إنبي مواليد 2005 الفوز على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، في افتتاح منافسات بطولة كأس الشباب، في المباراة التي جاءت على مجمع ملاعب النادي البترولي اليوم السبت.

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ونجح فريق إنبي 2005 في الصعود لدور الثمانية من البطولة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود.
جاءت أهداف إنبي عن طريق اللاعب زياد يوسف، وأحمد شريف، وزياد النواوي.
في سياق متصل، استطاع إنبي 2011، الفوز على نظيره بايونيرز بنتيجة كبيرة 11/0، ضمن منافسات منطقة القاهرة للأندية السوبر.
سجل أهداف إنبي كل من، فهد مسعد هدفين، وهشام خالد هدفين، وحامد مصطفى هدفين أيضًا، بينما أحرز مهاب يسري، ومختار محي، وأحمد عز العرب ومحمد شيكو ومحمود تامر لكل واحد منهم هدف واحد.

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