مواجهة سلبية بين طلائع الجيش والداخلية بالدوري
حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة طلائع الجيش والداخلية خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب منافسات الجولة ١٥ من بطولة الدورى.
وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد شعبان
الدفاع: عمرو طارق، خالد سطوحى، أحمد متعب
الوسط: فريد شوقى، زولا، يسرى وحي، عبدالرحمن أسامة- على حمدي
الهجوم: جودوين شيكا، محمد حمدي
بينما جاء تشكيل الداخلية كلا من
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: كريم يحيى- أحمد عماد- إيهاب سمير- معإذ الحنأوي
الوسط: ألان كيامبادى- كليتشى شيميزى، محمود العربى أوكا
الهجوم: محمود السيد، مصطفى فوزى- اسلام عبد النعيم
بتلك النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة، بينما ارتفع الداخلية إلى 9 نقاط.