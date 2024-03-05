مواجهة سلبية بين طلائع الجيش والداخلية بالدوري

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة طلائع الجيش والداخلية خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب منافسات الجولة ١٥ من بطولة الدورى.





وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: عمرو طارق، خالد سطوحى، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقى، زولا، يسرى وحي، عبدالرحمن أسامة- على حمدي

الهجوم: جودوين شيكا، محمد حمدي

بينما جاء تشكيل الداخلية كلا من

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى- أحمد عماد- إيهاب سمير- معإذ الحنأوي

الوسط: ألان كيامبادى- كليتشى شيميزى، محمود العربى أوكا

الهجوم: محمود السيد، مصطفى فوزى- اسلام عبد النعيم



بتلك النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة، بينما ارتفع الداخلية إلى 9 نقاط.