الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهة سلبية بين طلائع الجيش والداخلية بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة طلائع الجيش والداخلية خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب منافسات الجولة ١٥  من بطولة الدورى.
 

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قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية


وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان
الدفاع: عمرو طارق، خالد سطوحى، أحمد متعب
الوسط: فريد شوقى، زولا، يسرى وحي، عبدالرحمن أسامة- على حمدي
الهجوم: جودوين شيكا، محمد حمدي

بينما جاء تشكيل الداخلية كلا من

حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: كريم يحيى- أحمد عماد- إيهاب سمير- معإذ الحنأوي
الوسط: ألان كيامبادى- كليتشى شيميزى، محمود العربى أوكا
الهجوم: محمود السيد، مصطفى فوزى- اسلام عبد النعيم


بتلك النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة، بينما ارتفع  الداخلية إلى 9 نقاط.

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