سقوط عنصر إجرامي أدار ورشة لتصنيع السلاح

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قد أشارت إلى قيام (عنصر إجرامى - سبق اتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "قتل - مخدرات - سلاح بدون ترخيص"، ومحكوم عليه بـالسجن المؤبد فى قضايا "قتل - سلاح") بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (12 بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - 19 فرد محلى - عدد من الطلقات - 11 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").. كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وبداخلها (كمية من أجزاء أسلحة نارية - الأدوات المستخدمة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.