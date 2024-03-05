حسام حسن على رأس تشكيلة سموحة أمام المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن تشكيل الموج الأزرق الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.



ومن المقرر انطلاق مواجهة المصري أمام سموحة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "الجيش" ببرج العرب.

تشكيل سموحة أمام المصري

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد- ميدو مصطفى- جاستيس آرثر- طارق علاء.

خط الوسط: إسلام جابر- دوكو دودو- عمرو قلاوة.

خط الهجوم: محمد كناريا- أحمد خالد- حسام حسن.

يذكر أن المصري يحتل الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن ب 19 نقطة.