بث مباشر .. الهلال واتحاد جدة في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا

في تمام الثامنه من مساء اليوم الثلاثاء يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض لحساب ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

وتقدم بوابة الوفد لمتابعيها خدمة البث المباشر لأبرز المواجهات المرتقب مساء اليوم والتي تأتي على النحو التالي..

دوري أبطال أوروبا ..

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسييداد

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب انويتا، بإياب دور الـ15 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بارك دي برانس بهدفين دون رد.

المباراة ستنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

بايرن ميونخ ضد لاتسيو الإيطالي ..

يستعد فريق بايرن ميونخ لاستقبال ضيفه لاتسيو الإيطالي مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا بإياب دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز لاتسيو بهدف دون رد على ملعبه الأوليمبيكو سجله إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب المملكة أرينا من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المباراة ستنطلق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق على سعيد الكعبي، و beIN Sports AFC HD بصوت عصام الشوالي.

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