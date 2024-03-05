مجلس النواب الإيطالي يقر عمليتي أسبيدس البحرية وليفانتي بالشرق الأوسط

صادق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على عمليتي (أسبيدس) البحرية الأوروبية بمياه البحر الأحمر والخليج العربي وشمال غرب المحيط الهندي، و(ليفانتي) في الشرق الأوسط، في تصويت على البعثات الدولية التي ستشارك فيها إيطاليا خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية آكي أن عملية (أسبيدس) حصلت على أغلبية 271 صوتًا بدعم من الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم في صفوف المعارضة، بينما صوت ضدها 6 نواب ينتمون إلى تحالف (الخضر-اليسار) .

كما صوت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على عملية (ليفانتي) في الشرق الأوسط الهادفة إلى التعامل مع التصعيد المحتمل من الصراع في غزة، بما في ذلك تدخلات إنسانية لصالح السكان المدنيين في المنطقة.

وبناء على طلب من قوى المعارضة تضمن إقرار عملية (ليفانتي) حث الحكومة على تعزيز العمل الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشجيع إيصال المواد الإنسانية أيضا من خلال إنشاء ممرات بحرية باتجاه قطاع غزة.

وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن بلاده تدرس إمكانية البدء في أنشطة إسقاط جوي لإيصال المواد الإنسانية إلى قطاع غزة، كجزء من مهمة (ليفانتي)، التي وافق عليها البرلمان .

وأضاف كروزيتو - في تصريحات نقلتها (آكي) - أن المهمة تتضمن أيضا تفعيل المبادرة المتعددة الجنسيات : المساعدة البحرية لغزة ، بهدف توفير ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، معربا عن عن ارتياحه لموافقة البرلمان الإيطالي على مهمتي "ليفانتي و"أسبيدس " .