المخرج الإيطالي ستيفانو سافونا: أشعر بالخجل تجاه ما يحدث في غزة وعزائي أنهم شعب مناضل

قال المخرج الايطالي ستيفانو سافونا رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية أن عرض فيلم "درب السمونى" الذى أخرجه منذ عشر سنوات يكشف معاناة أسرة فلسطينية مناضلة من قطاع غزة تحمل لقب السموني فقدت عدد من أفرادها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

واكد ستيفانو أن أحد شخصيات العمل يدعى "فرج" كان وقت تصوير الفيلم عمره 5 سنوات وحاليا أصبح شابا تم اختطافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد يعلم مكانه حتى الآن، وتابع كنت أرغب فى الدخول إلى فلسطين لتصوير العمل، وكنت متحمس كثيرا لتقديم هذه العائلة المناضلة، والتى تحمل لقب "السمونى"، وكنت مصرا على التصوير فى غزة لمقابلة هذه العائلة وسنحت لى الفرصة عندما دخلت غزة عن طريق معبر رفح

ويؤكد المخرج الايطالي أن المعاناة مازلت مستمرة داخل قطاع غزة المحاصر، ومازلنا نعيش مشاهد دموية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، ورغم أن فيلمى قمت بإخراجه قبل عشرة سنوات إلا أنه مازال يعاني من العدوان الصهيونى.

أشكر السلطات المصرية لتسهيل تصوير فيلم "درب السمونى" فى غزة

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية فى إطار فعالية "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"، وذلك عقب عرض فيلمه "درب السمونى"، وأدار الماستر كلاس الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.

ورحب الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما بالمخرج ستيفانو سافونا رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة، وأشاد بفيلم "درب السمونى" قائلا : الفيلم حمل الكثير من المعانى التى تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، ورغم طول مدة الفيلم إلا أنه شيق وجذاب.



وأضاف ستيفانو : أود أن أوجه الشكر الى السلطات المصرية، والتى سهلت دخولى الى فلسطين عن طريق معبر رفح من أجل تصوير الفيلم فى غزة وذلك فى عام 2009، وكان هذا الأمر يمثل صعوبة كبيرة ومغامرة أيضآ.

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وأوضح ستيفانو: كنت على علم بطبيعة المنطقة بحكم زيارتى لمصر وبعض الدول العربية، وعندما دخلت غزة شعرت بالخجل لأننا لم نقدم صورة حقيقية عنها سوى الدمار والهلاك فقط، ولكن غزة بها حضارة قبل الحرب، وكنت أرغب فى إلقاء الضوء على هذا الجانب، وكان القرار الخاص بى ضرورة وضع خطة للتصوير فى بعض المناطق الحية ومعايشة هذه العائلة حتى ننتهي تماما من العمل، وقد استعنت ببعض مشاهد التحريك داخل الفيلم لتوصيل بعض الرسائل من خلالها خاصة أن هذه المشاهد لم أتمكن من تصويرها.

واستكمل ستيفانو حديثه: أشعر دائما بالذنب والألم بسبب ما يحدث فى فلسطين منذ فترة طويلة وحتى الآن، وعزائى الوحيد أن هذا الشعب المناضل يتمسك بأرضه.



وأما عن إذا كان عرض "درب السمونى" على إحدى القنوات الأوروبية قال ستيفانو: يعرض على منصة نتفلكس، وأتمنى أن يصل إلى قطاع عريض من الجمهور عبر قنوات مختلفة، والفيلم مكلف للغاية بسبب مشاهد التحريك، وكنت أرغب فى تقديم عمل آخر عن غزة ولكن لم يتحمس لهذا أى منتج و حتى قبل أحداث 7 أكتوبر، والأحداث الحالية أيضا صعبة جدا، ولا يمكن تقديم فيلما عن غزة حاليا بسبب عدم القدرة فى الدخول للتصوير بها.



وأوضح ستيفانو : السبب فى اختيار عائلة السموني لالقاء الضوء على معاناتها ضد الاحتلال الإسرائيلي فى العمل، حيث عندما قابلت عدد منهم تأثرت بقصتهم، ومنذ هذه اللحظة قررت أن أعيش مع هذه العائلة والقى الضوء على معاناتهم مع العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أن السينما تتعمق فى قصة بعينها وتقدمها للجمهور بشكل مشبع.

وتحدث ستيفانو : فى حالة توفير المال لا يمكن زيادة عدد مشاهد التحريك، لاننى ما كنت احتاجه صنعته، فضلا عن أن الفيلم وثائقي وليس تحريك.

