جوميز يبدأ مران الزمالك بتدريبات بدنيه

استعدادا لنهائي كأس مصر

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب اكاديمية المهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وبدأ المران الأول للفريق ببرنامج بدني خاص وضعه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقام لاعبو الفريق بخوض تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، من خلال أدوات تم استقدامها لملعب التمرين.

تأتي هذه الفقرة من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل الاستعداد بأفضل شكل للمباراة المقبلة .

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.