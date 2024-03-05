مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: الوضع في غزة فاق مرحلة اليأس

وصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه فاق مرحلة اليأس.

وقالت كانم - خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أثناء زيارتها اليابان لبحث سبل التعاون مع مسؤولي الحكومة اليابانية - إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا "غيض من فيض".

وأكدت أن النساء الحوامل في غزة لا يستطعن الحصول على ما يكفي من الماء والغذاء، مشيرة إلى أن 180 طفلا يُولد يوميا في ظل ظروف قاسية للغاية.

وأوضحت أن هناك زيادة في حالات الإجهاض، وزيادة في عدد النساء الحوامل اللائي يحتجن لإجراء عمليات ولادة قيصرية وللحصول على الدواء وأن يحدث ذلك بشكل آمن وكل هذا يصبح مستحيلا على نحو متزايد.

وحول الحرب في أوكرانيا، أشارت كانم إلى أن الكثير من النساء الأوكرانيات كن يعملن قبل اندلاع الحرب والآن خسرن وظائفهن، لكن الآن صارت غالبية النساء العائل الوحيد لأسرهن وأطفالهن في ظل مشاركة أزواجهن في القتال على خطوط المواجهة.

وأضافت أن "هناك العديد من القيود التي تعني أن الفقر يصبح قضية المرأة في ظل هذه الظروف مع استمرار الصراع."

السعودية والجزائر تبحثان جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى أيضًا - خلال اللقاء - استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.