الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

فيصل بن فرحان بن
فيصل بن فرحان بن عبدالله

 

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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جاء ذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى أيضا - خلال اللقاء - بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية بنجلاديش محمد حسن محمود، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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