إنزال مساعدات فوق غزة ظهر اليوم .. فيديو

بينما لا يزال قطاع غزة على شفا أزمة إنسانية خانقة، نُشرت لقطات يوم الثلاثاء تظهر عملية إنزال مظلي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقد أكدت القوات المسلحة الأردنية أن ثماني عمليات إنزال مشتركة، وهو أعلى رقم منذ بدء الانسحاب.

وحذرت الأمم المتحدة باستمرار من خطر المجاعة التي تهدد سبل عيش سكان قطاع غزة وخاصة في الشمال، وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن أربعة من أصل خمسة من أكثر خمسة أشخاص يعانون من الجوع في العالم موجودون في قطاع غزة اليوم.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون الجوع والحرمان، ودعت إلى تقديم المساعدات الغذائية.

ووفقًا للمنظمة، فإن أكثر من 80% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وتقول المنظمات الإنسانية أن إسقاط المساعدات من الجو ليست طريقة فعالة وتشكل خطراً إضافياً على سكان غزة، خاصة وأن العديد من هذه الطرود تسقط بالقرب من البحر والمستوطنات الإسرائيلية.

وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعض طرود المساعدات التي تم نقلها جواً إلى شمال غزة سقطت على شاطئ زيكيم في جنوب إسرائيل.

وقد منعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات منذ 7 أكتوبر، باستثناء كمية قليلة من المساعدات التي تدخل إلى الجنوب من مصر عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم في إسرائيل.

ووقعت "المجزرة" الإسرائيلية الأسبوع الماضي عند دوار النابلسي في شارع الرشيد في شمال غزة عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على أشخاص يسعون للحصول على المساعدات، مما أسفر عن مقتل نحو 116 فلسطينيًا.