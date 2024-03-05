موعد مشاركة المنتخب الوطني بدورة دبي الودية

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات دورة دبى الودية التي تقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ من مارس الجاري ، وهو الاختبار الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ومن المتوقع أن تضم قائمة المنتخب المقرر اعلانها خلال الساعات القليله المقبلة كل من ..

حراسة المرمى: 8 لاعبين

محمد عواد (الزمالك) - محمد صبحي (الزمالك) - محمد أبوجبل (البنك الأهلي) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - محمود جنش (مودرن فيوتشر) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جاد (المصري).

الظهير الأيمن: 3 لاعبين

محمد هاني (الأهلي) - كريم فؤاد (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي).

الظهير الأيسر: 3 لاعبين

أحمد فتوح (الزمالك) - محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) - محمد حمدي (بيراميدز).

المدافعين: 8 لاعبين

أحمد حجازي (اتحاد جدة) - محمد عبدالمنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا) - باهر المحمدي (المصري) - محمد ربيعة (مودرن فيوتشر) - علي جبر (بيراميدز).

خط الوسط المدافع: 7 لاعبين

حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - محمد رضا بوبو (بيراميدز ) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - عمر الساعي (الإسماعيلي) - غنام محمد (مودرن فيوتشر) -

صانع اللعب: 5 لاعبين

محمد مجدي أفشة (الأهلي) - عبدالله السعيد (الزمالك) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود صابر (بيراميدز).

الجناح الأيمن: 4 لاعبين

محمد صلاح (ليفربول) - أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الجناح الأيسر: 8 لاعبين

محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني ) - حسين الشحات (الأهلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - مصطفى شلبي (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفى زيكو (زد) - نادر فرج (الإسماعيلي).

الهجوم: 6 لاعبين

مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد شريف (الخليج السعودي) - محمود كهربا (الأهلي) - أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين أوفا (إنبي).