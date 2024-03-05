وسام أبو علي يغيب عن مران الأهلي اليوم الثاني على التوالي

غاب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

ولم يشارك أبو علي في مران الأهلي اليوم الثلاثاء لاصابته في العضلة الخلفية واكتفى بمران تأهيلي.

وتحيط الشكوك حول جاهزية وسام أبو علي لخوض لقاء القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك أبو علي في لقائي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال افريقيا كبديل كما لعب أساسيا في مباراة بلدية المحلة بالدوري.