هالاند يعلق على مستقبله مع مانشستر سيتي

علق الدولي النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، على مستقبله مع الفريق الإنجليزي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة باللاعب.



وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث هالاند خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "بالتأميد، لدي سعادة كبيرة هنا".

وأضاف: "بالطبع، سعيد بكل الأشخاص المحيطين بي مثل جوارديولا ومجلس الإدارة والمديرين".

وعن مستقبله مع مانشستر سيتي، قال: "أتحدث بشكل دائم، لا أعرف أبدًا ما يحمله المستقبل".

وأردف: "من المحتمل أن تصبح هذا عنوانا كبيرا في الأنباء، وتستطيع أن تكتب هذه الكلمات، لكن أيضًا اذكر ما قلته من قبل بأنني سعيد!".

وأوضح: "خلال الفترة الحالية ينصب تركيزي الآن بشكل أساسي على أرض الملعب".

واستطرد: "مانشستر سيتي لديه الكثير من المباريات، فقبل يومين كان هناك ديربي، والآن دوري أبطال أوروبا ويوم الأحد سنواجه ليفربول، لذلك أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك".