مياه أسيوط: قطع المياه لمدة ساعتين لتطهير البئر الرئيسية بمحطة الصرف بالمعلمين

تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عملائها الكرام بإنه سيتم إجراء أعمال تطهير البئر الرئيسية بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب مدينة أسيوط وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤ لمدة ساعتين من الساعة ١ صباحا الى ٣ صباحا لحين الانتهاء من أعمال التطهير.

وقال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن ضمن خطة الشركة لاعمال التطهير بشكل دورى للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب المتعلقة بالبئر الرئيسية المصطحبة من الشبكات وبناء على ذلك سيتم قطع المياه بغلق محبس الدخول لمياه الصرف الصحي للمحطة وتطهير المحطة آلياً بسيارات ومعدات الشركة حتي يتم رفع الرواسب المتعلقة بالغرفة الرئيسية وذلك حفاظاً علي الطلمبات وانتظام التشغيل الامثل للمحطة مضيفا أن المحطة تتكون من اربع طلمبات بطاقة تصميمة 400 ل/ث والتى تخدم منطقة الاربعين والمعلمين وكذلك استقبال مياه الصرف من محطات روافع السادات و درنكة و نزله عبداللاه .

لذا ترجو الشركة من عملائها الكرام بالمناطق المتأثرة بقرية درنكة بمركز أسيوط تدبير كافة احتياجاتهم من المياه لحين عودتها .

وتؤكد الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للابلاغ عن أى احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة .