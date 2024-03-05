وزير الخارجية السعودي: الوقت حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)

حذّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من أن أي هجوم على رفح ستكون له عواقب وخيمة، وأكد أنه لا يقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأدلى وزير الخارجية السعودي بهذه التصريحات يوم الثلاثاء في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث تمت مناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال إن المزيد من الدول تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتبني حل الدولتين.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً أمام الانتهاكات ضد الإنسانية في غزة، مضيفاً أن العقوبات ضد المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية عامل إيجابي.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة الوقوف ضد المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية، مؤكدا دعمه للأونروا ومحذرا من محاولات تقويض دورها المهم، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات ضد الأونروا من شأنه أن يفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.