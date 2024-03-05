الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الخارجية السعودي: الوقت حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

حذّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من أن أي هجوم على رفح ستكون له عواقب وخيمة، وأكد أنه لا يقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. 

وأدلى وزير الخارجية السعودي بهذه التصريحات يوم الثلاثاء في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث تمت مناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة. 

txt

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

txt

كلب يفضح تعمد إسرائيل قتل أسراها في غزة ويزيد من حرائقها الاحتجاجية

وقال إن المزيد من الدول تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتبني حل الدولتين. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً أمام الانتهاكات ضد الإنسانية في غزة، مضيفاً أن العقوبات ضد المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية عامل إيجابي. 

وأكد وزير الخارجية على ضرورة الوقوف ضد المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية، مؤكدا دعمه للأونروا ومحذرا من محاولات تقويض دورها المهم، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات ضد الأونروا من شأنه أن يفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.

مواد متعلقة

وفد حزبي إيطالي يصل القاهرة لزيارة معبر رفح والعريش

نشرة التوك شو.. حقيقة رسوم عبور رفح وتفاصيل أزمة جثمان حلمي بكر

رد صارم على شائعات أخذ مصر أموال الفلسطينيين القادمين عبر رفح (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح

فرنسا تحذر من كارثة اجتياح رفح وتحمّل إسرائيل مسئولية الأزمة الإنسانية

طيران أمريكا يلقي المساعدات جوًا وجنود الاحتلال على الأرض تنفذ مجزرة في رفح.. شاهد

مجزرة جديدة استهدفت نازحين قرب مستشفى الإماراتي غرب رفح.. فيديو

سقوط 10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غرب مدينة رفح الفلسطينية
الجريدة الورقية