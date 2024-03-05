وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الملكى بالبحرين

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطنى قائد الحرس الملكى وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.







تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين والتى ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية، والتى تشكل نموذجاً محورياً للعمل المثمر بما يحقق المساعى المشتركة لكلا البلدين فى كل القطاعات.



وأعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطنى البحرينى عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التى تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة فى تحقيق الإستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومى المصرى والعربى، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين فى ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كل الأصعدة الرسمية والشعبية.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .