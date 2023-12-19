الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

التعاون الثنائى

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائى فى العديد من المجالات ، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرى بين الجانبين وإستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين .

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس بثقة الشعب المصري وفوزه بالانتخابات

وأعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين .

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لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة  القوات المسلحة بـ"إيديكس 2023"

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى لدولة اليونان بالقاهرة .

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