الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

التعاون الثنائى

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائى فى العديد من المجالات ، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرى بين الجانبين وإستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين .

وأعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى لدولة اليونان بالقاهرة .