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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يناقش مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون العسكري

بوابة الوفد الإلكترونية

إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياًعلى هامش إنعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

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تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين فى العديد من المجالات ، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

 

وأكد الفريق أول محمـد زكى على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولى ، مشيراً إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد فى المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية فى قطاع غزة .

 

من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغارى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين، مثمناً الجهود المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .

 

كما قام وزيرا الدفاع المصرى والبلغارى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدفاعى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين ،حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

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