اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.83 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين 4-3-2024، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى مع توقعات السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3% إلى 83.83 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3% إلى 80.17 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا بعض المحللين عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.