الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.83 دولار للبرميل

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين 4-3-2024، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى مع توقعات السوق.

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روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا

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ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3% إلى 83.83 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3% إلى 80.17 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا بعض المحللين عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج.

 

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.

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