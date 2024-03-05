الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

علم ألمانيا
علم ألمانيا

 

أكدت السفارة الألمانية لدى أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستواصل دعم أذربيجان وأرمينيا في جهودهما لتحقيق السلام.

txt

وزيرة خارجية ألمانيا: أمن دول شرق البلقان واستقرارها مهمان بالنسبة للاتحاد الأوروبي

txt

وزيرة خارجية ألمانيا: بلدان غرب البلقان جزء لا يتجزأ من أوروبا

وأشارت السفارة الألمانية في بيان لها إلى خطط إقامة حدث مؤيد لأرمينيا يسمى "حماية التراث الثقافي المهدد بالانقراض لناجورنو كاراباخ" في برلين، موضحة أن هذا الحدث له طبيعة انفصالية نظمته منظمات ألمانية غير حكومية وليس لها أي صلة بسلطات البلاد، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم على موقعها الإلكتروني.

وأعربت السفارة الألمانية عن رغبتها في دعم الجانبين لتحقيق محادثات السلام في المنطقة، وقالت "وفيما يتعلق بموقف الحكومة الألمانية في حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، ستواصل ألمانيا دعم البلدين لتحقيق السلام".

يُشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت في لقائها مع وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان، إنه بعد سنوات عديدة من الصراع المؤلم، أمام أرمينيا وأذربيجان الآن فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد.

مواد متعلقة

نجم ألمانيا السابق: صلاح استثنائي.. ومرموش أثبت نفسه أمام الجميع

الخارجية الروسية تطالب سفير ألمانيا بتفسيرات حول مناقشة ضباط ألمان إمداد كييف بصواريخ

بعد أزمة التسريب الصوتي.. ميدفيديف: ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا

تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم

ألمانيا تسجل أعلى معدلات الوصول لمرسى علم اليوم ب10رحلات

تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة
الجريدة الورقية