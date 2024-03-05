ألمانيا تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

أكدت السفارة الألمانية لدى أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستواصل دعم أذربيجان وأرمينيا في جهودهما لتحقيق السلام.

وأشارت السفارة الألمانية في بيان لها إلى خطط إقامة حدث مؤيد لأرمينيا يسمى "حماية التراث الثقافي المهدد بالانقراض لناجورنو كاراباخ" في برلين، موضحة أن هذا الحدث له طبيعة انفصالية نظمته منظمات ألمانية غير حكومية وليس لها أي صلة بسلطات البلاد، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم على موقعها الإلكتروني.

وأعربت السفارة الألمانية عن رغبتها في دعم الجانبين لتحقيق محادثات السلام في المنطقة، وقالت "وفيما يتعلق بموقف الحكومة الألمانية في حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، ستواصل ألمانيا دعم البلدين لتحقيق السلام".

يُشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت في لقائها مع وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان، إنه بعد سنوات عديدة من الصراع المؤلم، أمام أرمينيا وأذربيجان الآن فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد.