وزيرة خارجية ألمانيا: بلدان غرب البلقان جزء لا يتجزأ من أوروبا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلدان غرب البلقان جزء لا يتجزأ من أوروبا، مشيرة إلى دعم برلين لدول المنطقة التي أصبحت ضرورة جيوسياسية .

وقالت أنالينا بيربوك في تصريح قبل مغادرتها إلى الجبل الأسود والبوسنة والهرسك - "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بوجود مناطق رمادية في أي مكان في أوروبا، ويتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا معًا لإغلاق الأجنحة التي يمكن لروسيا استخدامها لسياسة زعزعة الاستقرار والتضليل والتسلل، ويشمل ذلك دعم بلدان غرب البلقان لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وتحسين قدرتها على الصمود، وتوفير الآفاق الاقتصادية لشعوبها " .

وتابعت: "وباعتبارنا الاتحاد الأوروبي، يتعين علينا أن نتقاسم الواجب المتمثل في إعداد أنفسنا للمستقبل في حين نضع المزيد من الكراسي على الطاولة الأوروبية.. ولن ننجح إلا معًا في إرساء أساس متين للسلام والحرية والأمن في أوروبا " .

وذكرت: "لقد كان الجبل الأسود حليفنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لسنوات عديدة.. وفي عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وضعت جمهورية الجبل الأسود لنفسها أجندة طموحة، وهي الآن تتعامل معها بجرأة مرة أخرى. نريد استغلال الزخم الجديد معًا ومرافقة الجبل الأسود في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي كشريك قريب وصديق جيد".

وأشارت إلى أن البوسنة والهرسك تقف عند مفترق طرق حاسم في عملية الانضمام، وفي العام الماضي قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام بمجرد استيفاء معايير ذلك، وفي الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على المسؤولين في سراييفو أن يتعاملوا مع الإصلاحات الضرورية خطوة بخطوة.