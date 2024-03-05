الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الرومانية يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

 

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.

 

txt

أمير الكويت يثمن دور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

txt

بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر يوقعان عقد تمويل مشترك بـ 3.05 مليار جنيه

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة ومحيطه ، إضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا أهمية المضي قدما في مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته .

 

مواد متعلقة

أمير الكويت يثمن دور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر يوقعان عقد تمويل مشترك بـ 3.05 مليار جنيه

الإمارات تمدد خفض إنتاجها الطوعي للنفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو
الجريدة الورقية