وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الرومانية يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة ومحيطه ، إضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا أهمية المضي قدما في مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته .