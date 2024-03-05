الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يثمن دور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون المثمر في شتى المجالات وترسيخه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود نفعه عليهما وشعبيهما.

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أمير الكويت يتوجه للإمارات غدا في زيارة دولة


وأشار أمير الكويت - في برقية أرسلها إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للإمارات اليوم الثلاثاء - إلى بالغ امتنانة وعميق شكرة على منحة وسام زايد.. مؤكدا اعتزازه بهذا الوسام الرفيع.

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