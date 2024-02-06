طلائع الجيش يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب المصري

حسم فريق طلائع الجيش تأهله إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ، عقب الفوز على المصري مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثية لهدف عبر ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش في النهائي ، مع الطرف الآخر المتأهل من الاتحاد السكندري وسيراميكا التي تقام بينهما بعد قليل في نصف النهائي.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاء اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء ، الاستقرار على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.

واقترب أحمد الكاس لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق ، من تولي المهمة الفنية لمنصب المدرب العام للفريق القومي ، في التشكيل الجديد للفراعنة المقرر أن يتم الإعلان عنه كاملاً خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استقرار اتحاد الكرة على الاستعانة به.

وعلمت الوفد أن اتحاد الكرة قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر، و تم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024)