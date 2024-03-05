بخطوات سهلة وبسيطة| حضّري كبسة اللحم بالأرز البسمتي

تبحث الأمهات على أشهر الوصفات المحببه لدى أفراد عائلتها لتحضرها على مائدة أفطار أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويحتل طبق الكبسة مكانة مهمة وسط الأطباق الرئيسية، كما أنه من أشهر الأطباق في المطبخ السعودي وهذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيره على السفرة.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- اللحم : كيلو (مقطع)

- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول)

- سمن : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 3 ورقات

- هيل : 4 حبات

- القرفة : 2 عود

- القرنفل : 3 حبات

- لومي : 2 حبة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- ماء ساخن : حسب الحاجة

طريقة التحضير

ذوّبي السمن في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي عيدان القرفة، والقرنفل، والهيل، واللومي، وورق الغار، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي قطع اللحم، وقلبيها حتى يتغير لونها.

نكّهي بالكزبرة، والكمون، والكركم، والكاري، وحركي قليلاً.

أضيفي البصل المفروم ومعجون الطماطم، وقلبي المكونات حتى يذبل البصل.

أضيفي الطماطم واستمري في التقليب، ثم اغمري المكونات بالماء الساخن وغطّي القدر.

اتركي المكونات تغلي حتى تمام نضج اللحم.

أضيفي الأرز البسمتي ونكّهي بالملح، ثم حركي قليلاً، واتركي الخليط حتى الغليان، ثم خففي النار وغطّي القدر حتى تمام نضج الأرز.

اسكبي الكبسة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.