رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال تشجير وتنسيق المواقع بالمدينة

استكمل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسؤولو الجهاز، جولاتهم المرورية بتفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، وذلك ضمن خطة الزراعة والتجميل التى تبناها جهاز مدينة الشروق لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.



وتفقد رئيس جهاز الشروق، ومرافقوه، مدخلى السويس 1، و2 للمدينة، موجها بتكثيف حملات الصيانة اللازمة للمزروعات بالمداخل، وكذا تدعيم المسطحات بشتلات الورود، مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال، كما تابع أعمال التقليم الجارية للنخيل الواقع بجُزر المحور الغربى.



وتابع "سعد"، أعمال تنسيق الموقع الجارى تنفيذها بحى النادى، ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين، والانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.



وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاة أمام العقارات، وحول المناطق المخصصة للزراعة، وكذا حول مراكز الخدمات، موجهاً خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات، وإخلاء مواقع التنفيذ من أى عوائق بالطرق.



وأكد رئيس جهاز الشروق، أن تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه بالحى، حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بخلاف أيضاً قرب البدء فى أعمال الزراعة والتجميل.