آخر تطورات شقق سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بالسويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل"، بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروعات.



وتجولت مخلوف، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية بمحور منخفضى الدخل، كما تفقدت نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، وأعمال البنية التحتية شاملة أعمال المرافق.



وتابعت رئيس جهاز المدينة، نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة التي تضم (سوقًا تجارية - حضانة – مدرسة تعليم أساسي ٣٣ فصلًا)، وجميع مراحل البنية التحتية، ولاسيما أعمال الكهرباء، وأعمال إنشاء محطة الصرف المدمجة بطاقة ١٠٠٠م٣/يوم كمرحلة عاجلة بالمدينة.