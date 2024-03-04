النصر السعودي يخسر أمام العين الإماراتي ويصعب مهمة العودة في بطولة آسيا

حقق العين الإماراتي فوزا صعبا على ضيفه النصر السعودي بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل سفيان رحيمي هدف العين في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول ولم ينجح النصر في إدارك التعادل ليخسر بهدف ويعصب مباراة العودة في الرياض.

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفا لفريق العين سجله روميرو جامارا في الدقيقة 29.

وتلقى إيميرك لابورت البطاقة الحمراء في الدقيقة 94 من عمر المباراة ليغيب عن لقاء العودة المقبل.

ويتجد اللقاء بين النصر والعين يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس في ملعب الأول بارك لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر أمام العين الاماراتي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ عبدالمجيد الصليهم ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو ــ أيمن يحيى.

تشكيل العين أمام النصر

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، كوامي، خالد الهاشمي، بندر محمد

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، محمد عباس

خط الهجوم: ماتياس، سفيان رحيمي، كاكاو