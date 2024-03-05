"النويشي" تشارك  في مائدة مستديرة بعمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

شاركت ماجده النويشي مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المرأة ونائب رئيس إئتلافات البرلمانيات العربية للمرأة في المائده المستديرة بعمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

جاء ذلك وسط ضور رفيع المستوى من وزيرات وبرلمانيات على مستوى العالم العربي.. ومشاركات من مصر الاردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق والإمارات وقطر وفلسطين وتمثيل من جامعة الدول العربية.

وتم رفع تقرير من عضوات ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة للأمم المتحدة لما يحدث من انتهاك وإبادة لشعب فلسطين وما تتعرض له المرأة في غزة.