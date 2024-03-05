الدفاع الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في نيكولايف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في نيكولايف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبوميروفكا في نيكولايف مقاتلة من طراز "ميغ- 29 " تابعة لسلاح الجوي الأوكراني".

وأضاف البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتدمير 112 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".

وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، واصلت القوات الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة"، مشيرا إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو ما يصل إلى 500 عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، ومركبة قتال للمشاة من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة "إم-113" أمريكية الصنع، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

وبحسب البيان، فإنه في اتجاه خيرسون "تم تكبيد العدو خسائر في الأفراد بلغت نحو 25 عسكريًا، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية".