بخطوات سهلة وبسيطة| طريقة عمل السمبوسة بالجبن

عادًة ما تفضل الأمهات تحضير الأصناف السريعة المحببة لدى الكبار والصغار وبسيطة المكونات حتى لا تضيع وقتًا طويلًا ولا مجهودًا كبيرًا.

وتحتل السمبوسة مكانة خاصة بين الأطباق الفرعية هيمكن تحضيرها في بضع دقائق بحشو مختلف من الجبن أو اللحم والدجاج المقطع وهذا ما يفسح المجال أمام الأمهات أثناء تحضيرها.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير السمبوسة بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- عجينة سمبوسة : عبوة (جاهزة)

- جبن فيتا : نصف كوب (مهروس)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- نعناع ناشف : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي برش جبنة الموزاريلا وجبنة الفيتا المهروسة والبقدونس المفروم والنعناع المجفف.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

مُدّي رقائق عجينة السمبوسة على سطح صلب، وضعي مقدار ملعقة طعام من حشوة الجبن على طرف العجينة، ثم اثنيها على شكل مثلث.

ادهني طرف السمبوسة بالماء حتى تلتصق جيدا ولا تخرج منها الحشوة أثناء القلي.

كرري العملية حتى انتهاء الكمية.

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي، واقلي السمبوسة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم صفّيها من الزيت جيداً وضعيها في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.