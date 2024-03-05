الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء الأرميني يؤكد دور مصر في إحلال السلام بالمنطقة والعالم.. فيديو

رئيس الوزراء الأرميني
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

وجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

 وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، إلى أن مصر من أهم الشركاء في الشرق الأوسط، مشيدا بالاتصالات المتكررة والمستمرة بين مصر وأرمينيا والتعاون المتبادل بين البلدين.

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وأضاف أنه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفقا على عدد من قضايا الساعة ذات الأهمية الأمنية والإقليمية في المنطقة وجنوب القوقاز والشرق الأوسط.

ونوه إلى أن بلاده تؤكد أهمية إحلال السلام فى المنطقة، وتقدر المواقف المتزنة والبناءة لمصر فى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين، اليوم الثلاثاء، وذلك بقصر الاتحادية.

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