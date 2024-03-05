السيسي يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" الذى يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وآفاق التوسع فيه بمختلف المجالات بما يرتقى لطموحات الشعبين الصديقين.