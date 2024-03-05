السيسي يرحب برئيس وزراء أرمينيا: نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين (فيديو)

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في قصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي إن الزيارة تعكس الحرص على تعزيز وتطوير الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين وتطوير العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

ولفت إلى أن مصر استقبلت عشرات الآلاف من الأرمن الذين عاشوا في مصر أسهموا في إثراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية.

وأعرب الرئيس عن أمنياته لتطلع البلدين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتواجد الاستثمارات في كلا البلدين، بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 5-3-2024، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في قصر الاتحادية.

وعقد السيد الرئيس مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني تناولت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأثنى الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا - خلال اللقاء - على العلاقات التاريخية بين الشعبين، ومستوى التنسيق المشترك.