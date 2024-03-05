إيقاف حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا بعد قراراته التحكيمية المثيرة للجدل

تنوي لجنة الحكام بالاتحاد الاسباني لكرة القدم إيقاف جيل مانزانو حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وآثار مانزانو جدلا كبيرا في مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت على ملعب ميستايا بعدما حرم الملكي من هدف، حيث اطلق صافرته قبل نهاية هجمة للمرينجي انتهت بوضع الكرة في الشباك عبر رأسية جود بيلينجهام، لكن الحكم أطلق صافرتها قبل نهاية الهجمة.

الامر الذي فجر غضب لاعبي ريال مدريد وشهد تعرض بيلينجهام للطرد بعد اعتراضه الشديد على الحكم، ليشهر له البطاقة الحمراء .

وأبلغت لجنة الحكام، مانزانو بإيقافه واستبعاده في الفترة المقبلة من تحكيم المباريات بعد الخطأ الذي أرتكبه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا والتي أنتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكلاهما.

وأدرك الحكم خطأه ويرغب في تحمل عواقبه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا وعليه من المنتظر إعلان إيقافه ومدة غيابه التي ستوقع عليه.